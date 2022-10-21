Два омича построили мангальную зону во дворе и не пускали туда соседей

Соседи тоже хотели жарить шашлыки возле дома, но им мешало ограждение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не пускали соседей на построенную во дворе мангальную зону двое омичей. Об судебных разбирательствах рассказали судебные приставы.

Оказалось, строение появилось с согласия собственников придомового участка. Правда, в зону отдыха, после ее появления, не пускали никого. Это и возмутило соседей.

- В результате суд частично удовлетворил иск, признав недействительным решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о закреплении права общей долевой собственности за жильцами, участвовавшими в финансировании установки ограждений, и обязал одного из инициаторов «благоустройства» выдать ключи от запирающих устройств остальным собственникам многоквартирного дома, — сообщили в УФССП по Омской области.

Ключи от объекта отдыха были изъяты и переданы остальным жильцам дома.

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