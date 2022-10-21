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Происшествия21 октября 2022 9:10

Два омича построили мангальную зону во дворе и не пускали туда соседей

Восстанавливать справедливость пришлось судебным приставам
Виктория КОВЕРНЕВА
Соседи тоже хотели жарить шашлыки возле дома, но им мешало ограждение.

Соседи тоже хотели жарить шашлыки возле дома, но им мешало ограждение.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не пускали соседей на построенную во дворе мангальную зону двое омичей. Об судебных разбирательствах рассказали судебные приставы.

Оказалось, строение появилось с согласия собственников придомового участка. Правда, в зону отдыха, после ее появления, не пускали никого. Это и возмутило соседей.

- В результате суд частично удовлетворил иск, признав недействительным решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о закреплении права общей долевой собственности за жильцами, участвовавшими в финансировании установки ограждений, и обязал одного из инициаторов «благоустройства» выдать ключи от запирающих устройств остальным собственникам многоквартирного дома, — сообщили в УФССП по Омской области.

Ключи от объекта отдыха были изъяты и переданы остальным жильцам дома.

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