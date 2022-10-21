Мэр Омска Сергей Шелест подписал очередное соглашении о меценатстве для городской школы №50

Фото: пресс-служба администрации города Омска

На текущей неделе мэр Омска Сергей Шелест подписал очередное соглашении о меценатстве. Теперь оказывать помощь школе № 50 в Кировском округе будет депутат Омского городского Совета и коммерческий директор ООО «МетМаркет» Таймас Абдуалинов.

Как отметила в ходе визита главы города в школу ее директор Валентина Рындина, коллектив образовательного учреждения рад появлению мецената и надеется, что его помощь позволит привести здание 1955 года постройки в порядок. Проблем довольно много: требуется ремонт водопровода и крыши, замена части окон. Также необходимо обновить мебель, приобрести дополнительное оборудование для актового и спортивного залов.

По словам Таймаса Абдуалинова, работы будут проводить в несколько этапов, но их объем не пугает.

- Когда только проект «Меценатство» начинался, мы в нашей компании подумали, что смогли бы принять участие в нем. — Сказал меценат. — Это нормально — помогать городу, в котором ты родился и живешь, если у тебя есть такая возможность. Многие мои знакомые окончили эту школу, я сам живу в Старом Кировске, так что все логично.

В свою очередь, мэр Сергей Шелест подчеркнул, что возможности у меценатов разные, но вклад каждого — большое подспорье для омской системы образования.

- Есть задача — привести школы в порядок, и мы решаем ее всеми способами, которые не противоречат законодательству, - прокомментировал Сергей Николаевич. — Возможности бюджета ограничены, но мы вносили в статьи расходов ремонты образовательных учреждений и будем это делать. Поданы документы для включения в федеральную программу капремонта школ на 2024–2025 годы. Однако, мы живем здесь и сейчас, значит решать проблемы надо тоже в реальном времени. В этом нам помогают меценаты. Каждый в меру своих финансовых возможностей. На сегодня общая сумма вложений меценатов в учреждения школьного и дополнительного образования города превысила 20 миллионов рублей.