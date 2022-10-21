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Общество21 октября 2022 8:17

В Омске внедорожник экс-главы Седельниково ушел с аукциона за 1,3 миллиона рублей

Победителем торгов и владельцем авто стал омич, предложивший за него сумму в 2 раза больше начальной цены
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Накануне завершились торги, на которые был выставлен внедерожник экс-главы Седельниковского района Алексея Сабаева.

В торгах участвовали семь человек. Начальная цена автомобиля Toyota Land Cruiser 2006 года выпуска составляла 763 тысячи рублей. Победителем аукциона стал Александр Илюшин, который предложил за транспортное средство около 1,34 миллионов рублей.

Напомним, ранее бывшего главу Седельниковского района Омской области приговорили к 3 годам колонии за мошенничество при реконструкции дороги. Тогда экс-чиновник присвоил себе почти 3 миллиона рублей. На защиту главы района встали местные жители, но ничего не смогло избавить его от тюремного заключения.

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