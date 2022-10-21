В Омске для нужд дорожников закупили 14 грузо-пассажирских ГАЗелей

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Накануне в Омске автопарк УДХБ пополнили 14 грузо-пассажирскими ГАЗелями, которые позволят улучшить работу дорожников.

Все 14 автомобилей уже сегодня отправят на производственные участки омского УДХБ. Ранее на их приобретение было выделено около 32,7 миллионов рублей из бюджета города.

- Эти автомобили позволят оптимизировать рабочий процесс, сделать его более удобным: теперь одновременно к месту проведения работ можно доставлять бригаду, необходимые инструменты и механизмы, в том числе крупногабаритные и длинномерные грузы, - рассказал глава города Сергей Шелест

Грузоподъемность одной машины составляет порядка 1,5 тонн. Все они оснащены бортовыми блоками спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС.

Напомним, ранее 15 октября в Омске дорожники завершили подготовку спецтехники к грядущему зимнему сезону.

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