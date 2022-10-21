В Омске немного подешевеет хлеб

Фото: стоп-кадр эфира ГТРК «Иртыш»
Хлебобулочные изделия могут упасть в цене в Омской области. Об этом ГТРК «Иртыш» рассказал региональный министр сельского хозяйства Николай Дрофа.
– Хлебобулочные изделия немного, но должны подешеветь. Население должно это почувствовать, - пояснил руководитель ведомства.
Снижение цен стало возможным благодаря низкой закупочной цене на зерно. По прогнозам экспертов, хлеб может подешеветь уже в следующем году.
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