Около 41% жителей Омска считают свой город дорогим для проживания

По сравнению с 2021 годом число омичей, сетующих на высокие цены выросло на 6%. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне портал поиска вакансий SuperJob опубликовал рейтинг самых дорогих городов России для проживания, с точки зрения их жителей.

Согласно опросу, в 2022 году 41% жителей Омска назвали свой город дорогим, при этом 46% имеют противоположное мнение. По сравнению с прошлым годом число омичей, сетующих на высокие цены выросло на 6%.

Наиболее дорогими вещами опрошенные назвали жилье, услуги ЖКХ, продукты питания, проезд на общественном транспорте, а также медицинские, бытовые и досуговые услуги. Однако чаще всего омичи недовольны цены на жилье, считая их завышенными.

Отметим, в России активнее всего свой город дорогим называют жители Москвы - почти 60% опрошенных. Второе и третье места заняли Уфа и Краснодар - 57% и 51% соответственно. Меньше всего свой город считают дорогим челябинцы - 24%.

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