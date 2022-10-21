В Омске на новогодние украшения для парков потратят более 830 тысяч рублей

Украсят два парка имени 30-летия ВЛКСМ и Советский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне стало известно, что в Омске на закупку новогодних украшений потратят более 832 тысяч рублей.

Руководство МП «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» заключило два контракта на поставку новогодней иллюминации.

Так, по итогам торгов первый контракт на 463,3 тысячи рублей выиграла компания ООО «Регион Заказ». Она должна будет предоставить парку имени 30-летия ВЛКСМ 5 световых гирлянд длиной в 20 метров для украшения деревьев, а также две сотни разнообразных игрушек. Кроме того, украсят парк и искусственные светящиеся 50-сантиметровые сосульки.

Второй контракт на сумму почти 370 тысяч рублей достался ООО «Диоланд». Компания украсит Советский парк светящейся бахромой и другими праздничным декором.

Напомним, 27 ноября в Омск приедет поезд Деда Мороза. Омичей в этот день ожидает грандиозная праздничная программа на железнодорожном вокзале.

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