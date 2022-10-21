Мэр Омска назначил третьего зама директора департамента образования

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в Омске Владимир Трофимов занял пост замдиректора департамента образования. Об этом сообщил «СуперОмск».

Трофимова на эту должность назначил мэр Омска Сергей Шелест, который 19 октября подписал соответствующий указ. Ранее пост зама главы департамента образования был вакантным. Сейчас структурным данным подразделением мэрии руководит Ольга Онищенко. У нее уже есть два заместителя - Оксана Баранова и Ирина Кулачек

Напомним, в мае 2021 года Владимир Трофимов ушел из министерства труда и социального развития Омской области. С 1994 года чиновник занимал различные посты в государственных учреждения. Так, в 2015 году был назначен заместителем министра культуры Омской области.

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