В Омск 27 ноября приедет Дед Мороз из Великого Устюга

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В грядущую субботу, 22 октября, из Великого Устюга отправится поезд Дед Мороза, который проедет по всей России и посетит 130 городов, в том числе и Омск.

Прибытие поезда Деда Мороза из Великого Устюга в Омск намечено на 27 ноября. В этот день, как и в других городах, на железнодорожном вокзале города омичей всех возрастов ждет грандиозная праздничная программа. В нашем городе зимний волшебник проведет почти пять часов - 27 ноября состав из 19 вагонов приедет в 12:35 и отправится в 17:55 дальше. Пока неизвестно, какой будет следующая остановка поезда Деда Мороза.

Напомним, поезд Деда Мороза каждый посещает более 100 городов России, проезжая по железной дороге более 33 тысяч километров.