В Омске СМИ назвали того, кто мог дать взятку экс-главе регионального УФНС Репину

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне появилась информация, о том кто, предположительно, мог дать взятку экс-главе омской налоговой Владимиру Репину, задержанному на днях в Москве. Об этом сообщает «СуперОмск».

По данным издания, взятку в 10 миллионов рублей Репину мог дать руководитель ООО «Нефтегазстроймонтаж». Компания занимается строительством и ремонтом трубопроводов. Вероятно, что крупную денежную сумму бизнесмен передал не сам, а через некоего адвоката Дмитрия Григорьева

Источники издания рассказали, что, вероятно, главный источником дохода Григорьева - оказание посреднических услуг по решению вопросов с налоговой. Отметим, официального подтверждения всей вышесказанной информации нет.

Напомним, Владимир Репин возглавлял омскую налоговую на протяжении десяти лет. После отставки он переехал в Москву, где с июня 2022 года возглавил Контрольно-ревизионное управление МЧС России.