ВТБ: бизнес на четверть нарастил объем расчетов в юанях

ВТБ фиксирует постоянный рост спроса на расчеты среднего и малого бизнеса в юанях, а также увеличение объема средств на счетах клиентов в этой валюте. На начало октября он показал рост по сравнению с началом сентября в 1,5 раза. По данным ВТБ, наиболее активно работают с юанем торговые компании. Число клиентов, работающих с партнерами из Китая в национальной валюте, в сентябре увеличилось более чем на треть.

ВТБ предоставляет своим клиентам все возможности для работы с китайскими партнерами: надежные расчеты в юанях группы ВТБ, выгодные курсы конверсии и условия обслуживания, цифровая экосистема ВЭД и бесплатная поддержка эксперта ВЭД, в сентябре также появилась возможность размещения депозитов и неснижаемых остатков на счете в китайских юанях на индивидуальных условиях по рыночным ставкам.

Узнать подробнее об инструментах для работы с китайскими партнерами и сервисах экосистемы ВЭД от ВТБ можно на сайте банка.

Банк ВТБ (ПАО)