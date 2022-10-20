В Омской области рецидивист украл мопед из гаража односельчанина

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Накануне под Омском в Знаменском районе у мужчины ночью из гаража неизвестный похитил мопед.

Сельчанин обратился в правоохранительные органы, которые и приступили к поиску злоумышленника. Ущерб омич оценил в 80,5 тысяч рублей.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установили, что к краже мопеда может быть причастен ранее судимый за аналогичные преступления 28-летний местный житель. По месту жительства рецидивиста не нашли - он скрывался у своих приятелей.

Мопед правоохранители обнаружили около трассы Тара-Усть-Ишим, где его и спрятал задержанный. Как рассказал злоумышленник, на украденном мототранспортном средстве он собирался доехать до деревни Авяк, в которой проживает его друг, но не судьба - в бензобаке топливо неожиданно закончилось.

Однако все на мопеде не закончилось - мужчину также подозревают в краже имущества из авто стоимостью 4 тысячи рублей у другого односельчанина.

Сейчас в отношении сельчанина правоохранительные органы завели уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».

Напомним, ранее в Омске пьяный мужчина пытался угнать вишневую «семерку», однако, пока он пытался его завести, на место прибыли патрульные. Омич попытался убежать от правоохранителей, но тщетно.

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