Московское ООО «Капитал развитие» построит школу в мкр «Серебряный берег» в Омске

Стоимость проекта более 1,2 млрд рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Школу в микрорайоне «Серебряный берег» в Омске построит ООО «Капитал развитие». Итоги электронных торгов разместила мэрия города.

Победителем признанна московская компания. По данным ЕГРЮЛ, компания из Москвы. Генеральным директором является Наталья Черепанова.

Напомним, современную школу на 1100 учащихся планируется разместить на земельном участке в 105 метрах южнее относительно жилого дома 105, корпус 1 по улице Красный Путь. Вся необходимая строительная документация уже есть.

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