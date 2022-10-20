Маршрут №30Р изменен после реконструкции трассы под Омском

Теперь проехать в поселок Армейский будет сложно и автомобилистам.
После реконструкции трассы под Омском изменен маршрут №30Р. Об этом предупреждают в мэрии.
Из-за новой транспортной развязки в поселок Армейский будут ходить меньше автобусов. Это связано с тем, что предпринимателю нужно теперь проезжать дополнительные километры, чтобы развернуться и попасть в населенный пункт.
- В настоящее время следование к конечному пункту в пос. Армейский возможно исключительно после выполнения разворота на транспортной развязке трассы Р-254 и Черлакского тракта и последующего движения в обратном направлении. При этом протяженность маршрута № 30Р в данном направлении увеличивается на расстояние порядка 10 километров, что противоречит условиям договора перевозки, заключенного между перевозчиком и департаментом транспорта, - уточнили в горадминистрации.
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