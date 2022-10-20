Александр Бурков обозначил дополнительные меры соцподдержки для семей мобилизованных омичей

Александр Бурков подписал указ о поддержке семей военнослужащих. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей мобилизованных омичей. Глава региона подчеркивает, что никто из родственников военнослужащих не останется без внимания.

- Наши земляки, призванные для участия в специальной военной операции, отправляются в зону боевых действий. Мы верим, что они с честью выполнят свой долг, отстоят интересы страны и вернутся с победой. Чтобы наши защитники успешно справились с боевыми задачами, им важно знать, что об их семьях позаботятся, - пояснил руководитель.

По решению главы региона, сегодня члены семей военнослужащих могут рассчитывать на бесплатное посещение муниципальных детсадов, питание в школах, а также занятия в спортивных секциях.

В перечень также входит внеочередное посещение медицинских учреждений и бесплатные лекарства. Еще семьи мобилизованных будут освобождены от уплаты транспортного налога. Помимо всего перечисленного, мобилизованные получают единовременную выплату в 130 тысяч рублей.

Среди мер поддержки есть содействие в поиске работы, а также обучении детей от 18 лет и родителей трудоспособного возраста. За семьями также сохраняются льготы по оплате ЖКХ.

Обратиться за консультацией омичи могут в окружные администрации, а также задать свой вопрос по номеру телефона «112».

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