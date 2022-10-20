В Омске коммунальщики активно готовят к предстоящей зиме мосты и путепроводы

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Накануне в Омске коммунальщики приступили к подготовке к зиме мостов, путепроводов и других объектов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

К предстоящий зиме активно готовят 49 искусственных сооружений в Омске: 6 мостов, 12 путепроводов, пешеходный мост, 20 подземных переходов, 2 надземных пешеходных перехода, подпорную стену, 5 инфоматов и 2 фонтана по улице Чокана Валиханова.

Так, сегодня омские коммунальщики очистили водоотводы, помыли парапеты на виадуке, расположенном в Центральном округе по улице 10 лет Октября.

- Особое внимание уделяем состоянию деформационных швов на мостах, так как и в плюс 30, и в минус 30 сооружения должны выдержать уличную температуру. Для исключения застоя и замерзания воды в водоотводных каналах сегодня мы проводим их очистку, - отметил директор БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Владимир Рудковский.

Напомним, подобные работы городские коммунальщики проводят в Омске ежегодно.