Под Омском на трассе столкнулись два большегруза с прицепами

Фото: Госавтоинспекция

Накануне утром на трассе Омск-Новосибирск столкнулись два грузовика, в результате аварии погибли два человека.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 41-летний мужчина, находящий за рулем большегруза Скания с полуприцепом, двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны Новосибирска в сторону Омска. В районе 980 километра, при неустановленных на данный момент обстоятельствах, выехал на «встречку», где врезался с фуру МАН с полуприцепом, которой управлял 34-летний водитель.

В результате аварии на месте погибли 41-летний водитель большегруза Скания и 37-летний пассажир автомобиля МАН. Водителю фуры МАН понадобилась помощь медиков.

Из-за ДТП на данном участке дороги возникла автомобильная пробка. Сейчас движение уже восстановили в оба направления.

Напомним, ранее в Омской области на трассе Тюмень-Омск фура смяла иномарку. Тогда в результате аварии водитель легковушки погиб на месте.

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