Омские ветераны боевых действия не будут платить транспортный налог

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне в Омской области депутаты Заксобрания поддержали законопроект, освобождающий от транспортного налога ветеранов боевых действий. В ближайшее время он будет рассмотрен.

Проект закона ранее подготовило региональное минэкономики по инициативе губернатора Александра Буркова.

- Для дополнительной поддержки военнослужащих и сотрудников силовых структур, которые выполняют стратегические задачи, в том числе в ходе специальной операции, предлагаем освободить от уплаты транспортного налога ветеранов боевых действий. Текущей редакцией регионального закона о транспортном налоге уже предусмотрена льгота для инвалидов боевых действий. С учетом текущей внешнеполитической ситуации предлагается дополнить категорию еще и ветеранами боевых действий, - рассказала министр экономики Омской области Анна Негодуйко.

На данную налоговую льготу могут рассчитывать омичи, являющиеся ветеранами военной операции в Сирии и боевых действий в Алжире, Афганистане, Чечне и Украине. Таковых в регионе насчитывается 17 тысяч человек.

Согласно законопроекту, не платить транспортный налог можно будет только за один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил, а также мотоцикл или мотороллера независимо от мощности двигателя. Данная льгота будет действовать при уплате налога за 2022 год и последующие годы.

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