Омский суд закрыл газовую заправку на конечной «Гашека»

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В районе конечной остановки общественного транспорта «улица Гашека» по решению Омского областного суда была приостановлена работа автомобильной газозаправочной станции.

- Суд установил, что при эксплуатации АГЗС нарушены требования промышленной безопасности и признал ООО «Омская областная газовая компания» виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, - уточнили в пресс-службе суда.

Однако такое решение не приглянулось владельцам, и они подали на апелляцию. Но жалобу оставили без удовлетворения. Заправка не будет работать пока там не будут устранены все нарушения.

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