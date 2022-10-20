Политики и общественники Омской области высказались о послании губернатора Буркова

Фото: омский дом журналистов

Накануне председатель Общественной палаты Омской области, руководитель профсоюзной общественной организации «Жизнеобеспечение» Лидия Герасимова высказалась о послании губернатора Александра Буркова, которое было озвучено сегодня утром.

Герасимова подчеркнула, что глава региона выделил одним из приоритетов развития региона сохранение социальной стабильности и обеспечение социальных гарантий. В частности, общественница обратила внимание на поддержку педагогов и реконструкцию образовательных учреждений.

- Яркое подтверждение этого - в регионе мощно развивается строительный комплекс, в том числе в образовательной сфере: ремонты школ, строительство новых школ, обеспечение местами в детских садах ребятишек. Отмечу инициативу, которая выражается в поддержке молодых специалистов, педагогов при получении категории «Учитель»: будет сделана специальная гарантированная единовременная выплата таким педагогам. 8,5 миллиардов рублей будет идти на повышение зарплат педагогам, а это тоже очень значимо для этой отрасли. Очень хорошо будут поддержаны и ребята, которые получат высокий балл по ЕГЭ: им будет гарантированно выплачиваться региональная стипендия. Это привлечет молодых остаться здесь, в вузах Омска, а потом, обеспечив рабочими местами на новых производствах этих ребят, регион получит грамотных специалистов, - сказала Лидия Герасимова.