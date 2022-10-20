Мэр Омска Шелест: мы обеспечим транспортную доступность к новым домам на Левобережье

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Накануне мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал послание губернатора региона Александра Буркова.

Шелест отметил, что именно благодаря вниманию главы региона к Омску, у города есть возможность улучшить транспортную и дорожную инфраструктуру Левобережья.

- Мы обеспечим транспортную доступность к новым домам, которые уже построены, как в микрорайоне «Кузьминки», или находятся в процессе строительства, как в микрорайоне «Зеленая река». В этом году был отремонтирован дублер улицы Лукашевича, часть улицы Крупской. Параллельно с этим идет процесс развития троллейбусной сети. Городу выделен инфраструктурный кредит на сумму 3,8 миллиардов рублей для прокладки троллейбусных линий, строительства тяговых подстанций на Левобережье. Закупаем новые троллейбусы: 9 троллейбусов на сумму 216,9 милллионов рублей мы получили в сентябре; планируем закупить еще 40. Готовим документация на реконструкцию бульвара Архитекторов, ремонт улиц Лукашевича, Волгоградской, Перелета, проспекта Комарова - все они также будут задействованы в трамвайном движении. Эти меры необходимы для развития города, - рассказал мэр Омска Сергей Шелест.