Вадим Бережной: омских медиков должны поддерживать так же, как столичных

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Накануне главврач Клинического медико-хирургического центра (КХМЦ) и депутат Заксобрания Вадим Бережной прокомментировал послание губернатора Омской области Александра Буркова.

Бережной отметил важные моменты в послании главы региона, связанные с развитием системы здравоохранения и новыми меры поддержки для студентов медицинских колледжей.

- Губернатор абсолютно справедливо подчеркнул, что во главе угла медицинской отрасли – человек. Это не только пациент, а и человек-медик. Верно было подчёркнуто, что те вопросы, которые сегодня нужно решить по обеспечению жильём и достойными условиями работы медиков, особенно в сельской местности, являются крайне значимыми. Поэтому должны создавать достойные условия, чтобы было кому квалифицировано лечить омичей, чтобы у нас в Омске были созданы такие условия, как в столичных центрах. Нам главное сейчас мотивировать, медиков и удержать их, сделать так, чтобы они чувствовали себя достойно, а пациенты получали качественную помощь, - рассказал Вадим Бережной.

Бережной также подчеркнул, что опыт, который сфера здравоохранения Омской области получила во время пандемии коронавируса, необходимо применять в современных условиях.