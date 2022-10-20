Омские педагоги могут надеяться на единовременную выплату за получение категории

Проработка инициативы губернатора поручена министерству образования Омской области.
Фото: Иван ВИСЛОВ
За получение категории единовременную выплату могут надеяться омские педагоги. С таким предложением 20 октября выступил глава региона Александр Бурков.
- Предлагаю со следующего года ввести новую меру поддержки молодых педагогов — единовременную выплату при получении учительской категории, - сказал руководитель.
Проработать инициативу и предоставить проект поручено региональному министерству образования.
Напомним, сегодня Бурков выступил с ежегодным посланием. В ходе мероприятия были озвучены важные аспекты развития Омской области. В частности, затронуты вопросы образования, здравоохранения, предпринимательства и социальной сферы.