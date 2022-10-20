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Общество20 октября 2022 7:55

Омские педагоги могут надеяться на единовременную выплату за получение категории

Пока это только на словах губернатора, проект должен разработать минобр
Виктория КОВЕРНЕВА
Проработка инициативы губернатора поручена министерству образования Омской области.

Проработка инициативы губернатора поручена министерству образования Омской области.

Фото: Иван ВИСЛОВ

За получение категории единовременную выплату могут надеяться омские педагоги. С таким предложением 20 октября выступил глава региона Александр Бурков.

- Предлагаю со следующего года ввести новую меру поддержки молодых педагогов — единовременную выплату при получении учительской категории, - сказал руководитель.

Проработать инициативу и предоставить проект поручено региональному министерству образования.

Напомним, сегодня Бурков выступил с ежегодным посланием. В ходе мероприятия были озвучены важные аспекты развития Омской области. В частности, затронуты вопросы образования, здравоохранения, предпринимательства и социальной сферы.