Омские педагоги могут надеяться на единовременную выплату за получение категории

Проработка инициативы губернатора поручена министерству образования Омской области. Фото: Иван ВИСЛОВ

За получение категории единовременную выплату могут надеяться омские педагоги. С таким предложением 20 октября выступил глава региона Александр Бурков.

- Предлагаю со следующего года ввести новую меру поддержки молодых педагогов — единовременную выплату при получении учительской категории, - сказал руководитель.

Проработать инициативу и предоставить проект поручено региональному министерству образования.

Напомним, сегодня Бурков выступил с ежегодным посланием. В ходе мероприятия были озвучены важные аспекты развития Омской области. В частности, затронуты вопросы образования, здравоохранения, предпринимательства и социальной сферы.