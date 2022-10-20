Омского губернатора наделили полномочиями вводить «сухой закон»

Под защитой останется общепит. Фото: Иван МАКЕЕВ

20 октября 38 из 39 депутатов проголосовали за наделение полномочиями губернатора в сфере розничной продажи алкогольной продукции.

Таким образом, теперь полностью запретить продажу спиртной продукции сможет сам глава региона. Предпосылками могут служить не только проведение массовых мероприятий, но и введение режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, а также в случае объявления мобилизации.

В пояснительной записке значится, что на общепит «сухой закон» распространяться не будет.