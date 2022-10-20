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Происшествия20 октября 2022 7:42

Омского губернатора наделили полномочиями вводить «сухой закон»

В случае чего, омичи могут остаться без алкоголя
Виктория КОВЕРНЕВА
Под защитой останется общепит.

Под защитой останется общепит.

Фото: Иван МАКЕЕВ

20 октября 38 из 39 депутатов проголосовали за наделение полномочиями губернатора в сфере розничной продажи алкогольной продукции.

Таким образом, теперь полностью запретить продажу спиртной продукции сможет сам глава региона. Предпосылками могут служить не только проведение массовых мероприятий, но и введение режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, а также в случае объявления мобилизации.

В пояснительной записке значится, что на общепит «сухой закон» распространяться не будет.