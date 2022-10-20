В Омске разыскивают 52-летнего мужчину, подозреваемого в серии дачных краж

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Накануне городской отдел полиции №3 объявил в розыск 52-летнего омича Попова Андрея Ефимовича, подозреваемого в серии дачных краж на территории Кировского округа.

Приметы разыскиваемого - на вид около 50-55 лет, худощавого телосложения, рост 170 сантиметров, короткие темные волосы. На лбу есть шрам 7 сантиметров.

Если вы у вас есть информация о местонахождении разыскиваемого гражданина, обратитесь в полицию по телефонам: 79-20-72, 55-04-04, 79-26-97, 8-908-807-46-86.

Напомним, ранее в Омске в розыск объявили неизвестного, который украл телефон стоимостью 9 тысяч рублей у женщины, работающей продавцом в торговой точке на улице Заозерной в Советском округе.