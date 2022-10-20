Губернатор Бурков обещал завершить рекультивацию четырех омских свалок к концу 2024 года

В Центральном округе Омска идет рекультивация свалки, которой больше 20 лет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ходе сегодняшнего послания для депутатов Законодательного собрания и аппарата губернатора Омской области глава региона затронул наболевший вопрос с экологической обстановкой и свалками. Говорил о ходе реализации программы ликвидации накопленных твердых коммунальных отходов. К слову, в рекультивацию мусора, которая уже вовсю идет в Центральном округе областного центра, не верил никто.

- Благодаря личному участию вице-премьера РФ Виктории Абрамченко мы получили из федерального бюджета 8,2 млдр рублей субсидии на рекультивацию свалок в Центральном, Кировском, Ленинском и Советском округах, - отметил Бурков.

На оставшихся трех мусорных полигонах непосредственно к работе должны приступить до конца 2022 года, а завершить ее полностью - в 2024-ом. Коммунальщикам предстоит ликвидировать огромный объем отходов, накопленный за десятки лет - всего 11,5 млн кубометров мусора. Благодаря ликвидации этих отходов сократятся даже вредные выбросы в атмосферу - по оценкам экспертов, примерно на 14 тонн, не говоря уже об аннулировании губительного влияния на состав почв и грунтовых вод.

- Объем выбросов в атмосферу сократится примерно в том эквиваленте, как если бы все промышленные предприятия региона сократили выбросы на 9%, - подчеркнул губернатор.

Хорошо знаком глава региона и с другой проблемой в сфере отходов: коммунальщики города Омска везут собранный мусор на полигоны в области.

- Поручаю минприроды региона создать три современных полигона для хранения и утилизации ТКО. Это позволит тотально сократить вывоз мусора на муниципальные свалки и в дальнейшем - рекультивировать и их, - завершил Александр Леонидович.

Областной бюджет в 2022 году направил всего 118 млн рублей на борьбу с несанкционированными свалками в районах области, они были распределены на 16 районов, в итоге ликвидировано больше 75 точек сброса отходов. И в следующем эта сумма будет увеличена.

Затронул глава региона вопрос с утилизацией шин. Да, их действительно пора перерабатывать цивилизованным способом, с минимальный вредоносным влиянием на экологию региона и здоровье омичей. Какой именно инструмент для решения вопроса введут в области - станет известно в следующем году. Бурков настаивает на детальной разработке механизма работы в этом направлении со стороны ключевого министерства. Отметим, что в стране шины, которые оказывают самое губительное влияние на здоровье, принято перерабатывать по большей части в резиновую крошку для специальных покрытий.