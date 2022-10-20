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Происшествия20 октября 2022 6:46

В Омске минувшей ночью в Советском округе сгорел еще один автомобиль

Причина очередного возгорания легковушки в омском дворе неизвестна
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

Фото: «ЧП Омск» во «ВКонтакте».

Накануне ночь в Омске сгорел еще один автомобиль. Возгорание произошло этой ночью во дворе жилого дома по улице Малиновского в Советском округе.

Как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, загорелся внедорожник 2008 года. На тушении выехали две пожарные машины и 11 человек личного состава.

На момент прибытия пожарных горел моторный отсек автомобиля. Пламя также уничтожило навесное оборудование в нем, а также лакокрасочное покрытие на капоте. Ликвидировать возгорание спасателям удалось только в полчетвертого утра.

Напомним, на прошлой неделе в Омске за одну ночь сгорели четыре автомобиля в разных частях города. В сентября же пламя повредило около 20 легковушек. Момент поджога одного из автомобилей, тогда попал на запись видеокамеры. На ней отчетливо виден силуэт поджигателя в черном, который пожелал быстро скрыться после совершения преступления.