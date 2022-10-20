В ОмГАУ пройдет Единый день открытых дверей ФП «Профессионалитет»

Омский ГАУ приглашает принять участие в Едином дне открытых дверей ФП «Профессионалитет», который состоится 22 октября в 13.00.

Федеральная программа «Профессионалитет» нацелена на построение принципиально новой модели подготовки квалифицированных кадров.

Одна из ключевых инициатив проекта — вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная практико-ориентированность обучения, сокращение сроков. Участниками проекта являются потенциальные работодатели, которые готовы инвестировать в развитие среднего профессионального образования и давать базу для формирования практических навыков студентов.

Мероприятие посвящено презентации Федеральной программы «Профессионалитет», образовательных программ среднего профессионального образования по компетенциям. Представители работодателей расскажут о перспективах трудоустройства на предприятия.

Обучающиеся по программам «Профессионалитета» смогут получить рабочую специальность высокой квалификации в короткие сроки, получить релевантный профессии опыт на производствах, что практически гарантирует их дальнейшее трудоустройство.

Подробная информация о дне открытых дверей - на сайте вуза.

Фотоматериал предоставлен ОмГАУ.