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Общество20 октября 2022 6:14

В Омской области в 2022 году жертвами клещей стали более 6 тысяч человек

Более 2 тысяч из искусанных омичей - это дети
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
В 2022 году в регионе зафиксировали 15 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом

В 2022 году в регионе зафиксировали 15 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что в 2022 году в Омской области клещи покусали почти 6,15 тысяч человек, из которых свыше 2 тысяч дети.

По информации ведомства, кусали клещи людей во всех районах Омской области. В большинстве случаев кровососущие насекомые нападали на омичей на придомовых участках, на территории сел и деревень, в лесах и на дачах.

В 2022 году в регионе зафиксировали 15 случаев заболевания клещевым энцефалитом, переносчиком которого и является этот вид кровососущих насекомых. В омском Роспотребнадзоре отмечают, что, к счастью, обошлось без летальных исходов.

В ведомстве также напоминают, что лучшим способом защитить себя от заражения клещевым энцефалитом является своевременная иммунизация.