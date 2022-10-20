Александр Бурков поручил минтрансу начать масштабную программу по ремонту дорог в омских селах в 2023 году

В селах начнут асфальтировать дороги. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня с бюджетным посланием на 2023 год перед депутатами Заксобрания Омской области и приглашенными гостями выступил губернатор региона Александр Бурков. В докладе глава Омской области обозначил основные отправные точки для экономического и социального развития региона. Одна из них - связность качественными дорогами сельских территорий Омской области и развитие внутрипоселковых дорог.

В 2022 году Омская область получила 655 млн рублей на строительство 4 дорог и реконструкцию еще 7 в 8 районах региона. Ведется строительство и реконструкция 11 дорог в сельских населенных пунктах, а также подъездов к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. По итогам года в области должны отремонтировать 349 километров дорожного полотна и два моста в Усть-Ишимском районе. За год в селах будет проложено 36 километров новых дорог.

Сейчас идет интенсивное обновление дорог региональной опорной дорожной сети по направлениям Называевск - Тюкалинск, Называевск - Исилькуль, Называевск - Крутинка. К завершению подходит ремонт магистралей Омск - Нововаршавка, Тюкалинск - Большие Уки, идут работы на автодороге Муромцево - Седельниково. В 2023 году начнется ремонт ключевого соединения Тара - Тевриз.

- В течение последних лет мы вынуждены были заниматься восстановлением дорог между районными центрами. Сейчас считаю, что пора уделять внимание внутрипоселковым дорогам, - отметил Бурков. Выполнить такую задачу крайне важно. Как губернатор рассказывал ранее, связность сельских территорий благодаря дорогам с твердым качественным покрытием, позволит жителям быстро перемещаться, а также заниматься развитием местных хозяйств.

Губернатор дал поручение минтрансу увеличить финансирование на эти дороги. Для ремонта дорог с низкой интенсивностью движения был разработан особый региональный стандарт, который позволяет снизить затраты в полтора раза. Значит, общую сумму бюджета можно распределить на большую протяженность. По этому стандарту в Омской области отремонтировано чуть больше 40 км.

- Есть в регионе еще одна дорожная проблема: дороги, ведущие к СНТ, по большей части бесхозные. И тоже требуют капитального ремонта, вопрос с которым стопорится из-за документальных препон.

В связи с этим Бурков поручил мэру Омска Сергею Шелесту, а также главам Омского, Любинского и Таврического районов провести инвентаризацию садовых дорог в кратчайшие сроки. А затем, согласно списку, минтрансу - разработать программу по ремонту.

- Приступить к реализации намеченного плана необходимо уже в 2023 году, - акцентировал губернатор.

Отметим, что подъездные дороги в радиусе 50 км от Омска тоже претерпевают качественные изменения - вскоре эти участки станут скоростными четырехполосными, с качественным освещением и дополнительными барьерами.