Илья Калашников возглавил ВТБ в Омской области

Фото: пресс-служба банка ВТБ.

Илья Калашников родился в Улан-Удэ. В 2009 году окончил экономический факультет Томского государственного университета по специальности «Финансы и кредит». Карьеру в банковской сфере начал в 2012 году в Северо-Западном филиале Сбербанка. В 2019 году перешел в ВТБ на позицию заместителя управляющего подразделением в Рязанской области по корпоративному бизнесу.

«Омская область – регион с высоким потенциалом развития. Здесь сконцентрирована значимая доля бизнеса ВТБ. Перед новым управляющим стоит задача нарастить объём финансовых показателей во всех сегментах и увеличивать долю присутствия банка на омском рынке. В этом году мы активно открываем во всех регионах мультиформатные офисы с еще более персонализированным подходом к работе с клиентами. Поэтому важным направлением также станет развитие нашей сети отделений. Первый такой технологичный офис уже открылся в Омске в сентябре», – прокомментировал назначение Вячеслав Грицаенко, руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ.

«Сегодня клиентами банка в Омской области являются свыше 7,6 тысяч компаний и более 180 тысяч физических лиц. Мы с командой планируем значительно усилить всестороннюю поддержку жителей, особенно социально незащищенных категорий, а также компаний и предприятий региона, как за счет участия в госпрограммах кредитования, так и использования собственных механизмов», – отметил Илья Калашников.

В настоящее время сеть отделений ВТБ в Омской области представлена 16 точками продаж. По итогам 9 месяцев 2022 года совокупный кредитный портфель банка в регионе составил 80,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 4%. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц вырос на 20% и достиг 42,8 млрд рублей.

Банк ВТБ (ПАО).