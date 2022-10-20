В Омске на Орджоникидзе убрали левый поворот на 7-ую Северную

Омичам предлагают альтернативные пути разворота через 5-ую и 9-ую Северные. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Мэрия Омска 20 октября сообщила, что с сегодняшнего дня улице Орджоникидзе убрали левый поворот на 7-ую Северную. Запрет будет действовать в обе стороны.

- При следовании по улице Орджоникидзе при пересечении улицы 7-я Северная движение транспортных средств разрешено из левой полосы прямо, из правой – прямо и направо. Пофазное светофорное регулирование на данном перекрестке не изменилось, - уточнили в горадминистрации.

Для дальнейшего движения омичам рекомендуют после пересечения перекрестка выполнить разворот на пересечениях улицы Орджоникидзе с улицей 5-я Северная, либо с улицей 9-я Северная с последующим поворотом направо на данном перекрестке на разрешающий сигнал светофора.