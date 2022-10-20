В Омске вновь зафиксировали выбросы формальдегида в атмосфере

Кто-то вновь травит омичей, но кто неизвестно Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне в Омске вновь зафиксировали выбросы чрезвычайно токсичного вещества формальдегида.

Так, в минувший вторник, 18 октября, содержание формальдегида в атмосферном воздухе в Октябрьском округе Омска составило 1,2 ПДК. В других частях города превышение нормы ПДК зафиксировано не было.

Формальдегид как опасное токсичное вещество вызывает раздражение слизистых и кожных покровов, выражающееся в сыпи, зуде. Среди признаков отравления им - вялость, частые головные боли, плохой сон.

Напомним, 26 сентября содержание формальдегида в воздухе превысило 1,2 ПДК в Ленинском округе.