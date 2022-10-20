«Ростелеком» в Омске принял участие в подключении цифровых сервисов на G-Drive Арене

Фото: пресс-служба "Ростелекома".

«Ростелеком» в Омске выполнил обязательства по строительству и подключению телекоммуникационной сети для многофункциональной G-Drive Арены. Специалисты компании на этапе возведения комплекса протянули четыре канала оптики, подключили 298 Wi-Fi-точек и организовали два канала телефонии по 30 номеров. На спортивном объекте подключиться к сети Wi-Fi одновременно могут до 12 тысяч посетителей.

G-Drive Арена — это домашняя площадка для хоккейного клуба «Авангард». Строительство нового спортивного сооружения началось в 2020 году, официальное открытие состоялось 1 октября 2022 года. G-Drive Арена уже принимает матчи Континентальной хоккейной лиги.

«Для корпоративных клиентов мы предоставляем готовые цифровые решения, которые адаптированы под каждое направление деятельности бизнеса. В частности, это касается беспроводного интернета: все уже привыкли к тому, что в любом общественном месте можно легко подключиться к Wi-Fi-точке, — уточнил Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком». — В том числе поэтому мы реализовали проект по развертыванию сети Wi-Fi на многофункциональной G-Drive Арене. Специалисты компании завершили все работы, объект сдан в эксплуатацию. Проект подобного масштаба в Сибири реализован впервые».

Услуга «Управляемый Wi-Fi» позволяет предоставлять беспроводной доступ в интернет в общественных местах с разными способами авторизации пользователей: по звонку на горячую линию, через СМС-рассылку или портал госуслуг. Благодаря сервису клиент организовывает защищенную беспроводную сеть на территории предприятия, установив необходимое количество точек доступа Wi-Fi, и обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет для сотрудников и посетителей. Услуга позволяет клиенту рассказывать о сервисах и акциях в цифровом формате: необходимая информация размещается на портале авторизации к сети Wi-Fi. Подробности - на сайте.

ПАО «Ростелеком».