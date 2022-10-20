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Происшествия20 октября 2022 4:32

В Омске новая остановка возле «G-Drive Арены» стала протекать во время дождей

Омская мэрия оперативно отреагировала и пообещала отремонтировать остановочный пункт в ближайшие дни
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Накануне омичи пожаловались, что новая остановка общественного транспорта, расположенная у «G-Drive Арены», начала протекать во время дождя.

Один из омичей поделился видео в паблике «О чем говорят в Омске» во «ВКонтакте». На его кадрах видно, как крыша, сделанная профнастила, протекает. Обильные поток воды исходит из стыков между листами. В комментарии под постом пришел официальный аккаунт мэрии, который сообщил, что совсем скоро крышу на остановки отремонтируют.

- Сегодня специалисты оценят ситуацию, до конца недели будет проведен ремонт, - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее омичи пожаловались на отсутствие освещения на улицах города в темное время суток.