В Омске 19 октября закрыли последний магазин швейной фабрики «Лидер»

Фото: Евгения ГУСЕВА

Накануне в Омске закрыли последний магазин ООО «Швейная фирма «Лидер», расположенный на улице 24-й Северной в Центральном округе.

О закрытие магазинов «Лидер» в компании сообщили еще в конце сентября, тогда закрылось и само предприятие по пошиву школьной одежды.

- Дорогие наши покупатели, ВСЕ магазины «Лидер» закрыты. Спасибо, что были с нами все эти годы, - сообщила фирма в своем паблике во «ВКонтакте».

Напомним, фабрика остановила свою работу спустя 20 лет работы. О судьбе бывшего производственного корпуса предприятия ничего неизвестно на данный момент.