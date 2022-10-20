Омский «Авангард» потерпел третье поражение подряд под руководством Кравеца

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Накануне омский «Авангард» провёл матч на выезде. Омичи встретились на льду с челябинским «Трактором». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Матч был по-настоящему напряжённым — два периода без единого гола. Счёт открыли челябинцы за 8 минут до конца третьего периода - Максим Шабанов забросил шайбу в ворота омичей. Таким образом, выездной матч закончился поражением для омского «Авангарда», хотя и не таким существенным - 0:1.

Отметим, это уже третий из четырех матчей омского «Авангарда» под руководством нового тренера Михаила Кравец, который заканчивается поражением. В последний раз омичи уступили магнитогорскому «Металлургу» - счёт 4:7.

Напомним, в это воскресенье, 23 октября, в Омске на «G-Drive Арены» «Авангард» сыграет с череповецким ХК «Северсталь».