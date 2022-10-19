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Спорт19 октября 2022 11:49

В тренерский штаб омского «Авангарда» войдет Вячеслав Уваев из ХК «Лада»

В омской команде станет еще одним помощником нового тренера Кравеца и будет работать с защитниками
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: пресс-служба ХК «Лада».

Фото: пресс-служба ХК «Лада».

Накануне издание «СЭ» сообщило, что Вячеслав Уваев войдет в тренерский штаб омского «Авангарда».

В настоящее время Уваев работает тренерском штабе ХК «Лада» из Тольятти, однако в скором времени перейдет в омский «Авангард», в котором будет работать с защитниками команды.

Напомним, ранее руководство омского «Авангард» уволило с поста главного тренера Дмитрия Рябыкина. Наставником команды был назначен Михаил Кравец, который на данный момент уже провел три матча с «ястребами» - два из них завершились поражением.