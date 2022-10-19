Омичи оценили удобство придомовых муниципальных ярмарок

Муниципальная ярмарка на улице Кирова. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Мэрия Омска продолжает бороться со стихийными рынками и торговлей из машин. В Омске появились 17 муниципальных ярмарок. Для предпринимателей там обустроили специальные киоски, где они торгуют официально.

- Здесь хорошие условия для предпринимателей, главное людям нравится. Очереди бывают, потому что место хорошее, да и продукты свежие и качественные. Туалет здесь чистый, дворник подметает. Мы за собой тоже после торговли все убираем, - поясняет фермер Арман Тулеулов.

Предприниматель Арман Тулеулов. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Арман торгует на ярмарке по улице Кирова по средам. Мужчина признается, что помимо порядка, за которым следят предприниматели и регоператор, здесь также оборудовали санузлы для продавцов.

Местные жители положительно отзываются о появившихся мини-рынках. Тем более, многие торговые точки расположены рядом с домом.

Покупательница Галина Кузнецова. Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Все очень аккуратно, красиво. Есть весь ассортимент. И мясо, и рыба, и бакалея. То, что приезжают еще фермеры, мы знаем в какой день, можно свежую продукцию купить. Благоустроено все, туалет поставили, понятно, что люди работают здесь целый день. Все мы обрадовались, окультурили все здесь. И цены. Зашла купить печенье определенное, на 50 рублей дешевле, чем у нас через дорогу на оптовом рынке. Может, конечно, кому-то и не нравится, что им загородили обзор на дорогу. По всей вероятности, видят задние стенки киосков. Может разрисовать их красиво?!, - говорит местная жительница Татьяна Бондарь.

Особенно удобно совершать покупки молодым мамочкам и пенсионерам. Очередей здесь фактически не бывает, зато продукция всегда качественная и свежая.

- Удобно ходить. Вышли из дома, идти до большого рынка через дорогу не нужно, скоро зима, по гололеду идти не нужно. Что нам нужно покупаем здесь. Все доступно, можно сравнить цены и купить дешевле, - рассказывает покупательница Галина Кузнецова.

Торговые ряды муниципальной ярмарки. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Чтобы удостовериться в низкой ценовой политике, чиновники 11 октября провели срез цен в местных супермаркетах и на самом рынке. Полученные цены сравнили также со средней стоимостью продуктов в Омске по данным Омскстата.

Оказалось, на ярмарке выгоднее приобретать колбасные изделия, молочные продукты, овощи и другие продукты. Разница цен этих товаров с супермаркетом от 4 до 8 %.

Например, мука пшеничная на ярмарке стоила 50 рублей за килограмм, а в магазине – 52 рубля. Средняя цена по городу составляет 51 рубль 4 копейки. При этом выяснилось, что некоторые позиции дешевле весьма существенно. Стоимость вареной колбасы намного ниже, чем в супермаркете. На ярмарке килограмм стоил в среднем 260 рублей, в супермаркете в два раза дороже.

Товары на муниципальной ярмарке дешевле, чем в супермаркете. Фото: пресс-служба администрации города Омска

По городу всего открыто 17 подобных муниципальных ярмарок:

- улица Маяковского, дом 50;

- улица 21-я Амурская, дом 39;

- улица Ишимская, дом 26;

- проспект Космический, дом 18б;

- улица Заозерная, дом 26 – 11;

- улица Красный Путь, дом 24, корпус 1;

- улица Декабристов, дом 147.

- улица Сибирский проспект, дом 12;

- улица Б. Хмельницкого, дом 212;

- улица Мельничная, дом 126а;

- улица 75-й Гвардейской бригады, дом 12 б/1;

- улица Багратиона, дом 3;

- улица 10 лет Октября, дом 109;

- улица Кирова, дом 10;

- улица 50 лет Октября, дом 98;

- улица Новокирпичная, дом 7;

- улица Декабристов, дом 104.