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Общество19 октября 2022 11:31

В Омской области охотников просят сообщать о необычном поведении косуль

Причина - необъяснимая гибель 70 диких копытных животных в соседнем Омску регионе
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Алексей ФОКИН

Накануне Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области сообщило, что в Далматовском районе Курганской области с 12 сентября замечен падеж косуль - погибло 70 животных. Причины его неизвестны.

Охотников Омской области просят сообщать о косулях с необычным поведением, чтобы не допустить занос и распространения особо опасных болезней, а также найденных тушах всех животных для для последующего отбора проб биологического материала и проведения лабораторных исследований. Для этого омичам следует незамедлительно обратиться в государственную ветеринарную службу по телефонам: 8 (3812) 53-46-79; 53-29-21; 53-23-19, а также региональное минприроды 8 (3812) 39-35-05, 39-35-11.