Оцифровка командировок и социальный проект года – инициативы Росводоканала получили награды

В рамках XXIII Саммита HR-Директоров и II форума «Устойчивое развитие территорий и человеческого потенциала», проходивших 13 и 14 октября в Москве, состоялось награждение премиями за достижения в области управления человеческим капиталом «Хрустальная пирамида – 2022» и «ESG Excellence Award 2022», в каждой из которых проекты «Росводоканала» стали призерами.

Передовой опыт «Росводоканала» по цифровизации процедуры оформления командировки сотрудника с момента создания и согласования заявки до подписания отчетности - был представлен проектом «Автоматизация командировочных решений», который удостоился III места премии «Хрустальная пирамида-2022» в номинации «Технологическое решение года».

Команда внутренних и внешних разработчиков под кураторством руководителя направления документационного обеспечения дирекции по персоналу ГК «Росводоканал» Евгении Чигаевой создала интуитивно понятную и гибкую систему работы с командировками, с возможностью дальнейшего развития и адаптации под изменяющиеся запросы пользователей.

«Реализация проекта «Автоматизация командировочных решений» это не только оцифровка всех этапов оформления командировки, это переход бизнес-процесса на новый качественный уровень. Используя только отечественное программное обеспечение, мы получили эффективный продукт, полезный и работнику, и работодателю. Для компании - сократились трудозатраты всех участников процесса, снизилось потребление бумаги, минимизированы почтовые расходы, принят ряд решений по оптимизации трэвел-политики. Для сотрудника - создана единая точка входа заказа командировки и отчетности по ней», - отметил директор по персоналу ГК «Росводоканал» Илья Гузеев.

Диплом лауреата III степени «ESG Excellence Award-2022» в номинации «КСО-проект года» вручили руководителю направления по внутренним коммуникациям компании Анне Дьяконовой за корпоративный проект «ВодаЖизнь», в который вошли «Уроки чистой воды», онлайн-курс «ВодаЖизнь» и книга «Сказки о воде».

Идея «Уроков чистой воды» возникла в компании несколько лет назад, и если на старте проект позиционировался, как интерактивный формат экологических занятий, то сегодня оригинальная образовательная инициатива «Росводоканала» масштабировалась на 10 городов страны. В 2022 году молодые специалисты предприятий группы провели 500 «Уроков чистой воды» и образовательных курсов «ВодаЖизнь», в которых них приняли участие свыше 3 тысяч школьников, более тысячи родителей и почти 100 учителей.

«Цель всех экопроектов, объединенных одним названым «ВодаЖизнь» - улучшение качества жизни за счет воспитания здоровых экологических привычек с детства. Формируя ответственное отношение к окружающей среде, мы закладываем фундамент «зеленого» будущего нашей планеты. И это одна из ключевых составляющих стратегии устойчивого развития, принятой «Росводоканалом» как социально ответственной компанией», - рассказала Анна Дьяконова.

XXIII Саммит HR-Директоров и II Форум «Устойчивое развитие» проходили под эгидой РСПП, соорганизатором выступил Совет ТПП РФ по устойчивому развитию, корпоративной социальной ответственности и волонтерству, при поддержке Ассоциации профессиональных директоров АНД, Национального агентства развития квалификаций (НАРК), профессиональных ассоциаций и ведущих СМИ. 500 офлайн и онлайн участников из разных регионов России и стран СНГ, 70 спикеров, 100 HR и ESG-проектов, номинированных на премии Хрустальная пирамида-2022» и «ESG Excellence Award-2022».