«Росводоканал Омск» подвел итоги оплат за 3 квартала текущего года

На предприятии проанализировали платежную дисциплину потребителей по итогам 9 месяцев текущего года. Долги всех категорий абонентов перед поставщиком холодной воды и услуг водоотведения на 1 октября 2022 года составили 990 млн рублей. Год назад этот показатель был равен 983 млн рублей.

В течение года хорошую платежеспособность показали организации, финансируемые из бюджетов всех уровней. С крупными должниками – юридическими лицами ведется адресная работа, результатом которой становится оплата задолженности или подписание соглашения о реструктуризации долга. В противном случае задолженность взыскивается принудительно с привлечением Федеральной службы судебных приставов.

Размер задолженности населения на 1 октября 2022 года составил 775 млн рублей, что на 1,2 млн рублей меньше, чем год назад. Долги жителей многоквартирных домов составили 536 млн рублей, а частного сектора – 38,3 млн рублей.

- Мы благодарим клиентов предприятия, для которых оплата коммунальных услуг остается в числе приоритетных ежемесячных платежей. Средства потребителей необходимы для модернизации сооружений, проведения плановых ремонтов на сетях водоснабжения и водоотведения. Омский водоканал заинтересован в прозрачных и понятных расчетах. Для этого, мы просим горожан регулярно передавать показания приборов учета, направлять документы о продаже недвижимости, прописке или выписке. В случае сложной финансовой ситуации мы предлагаем потребителям оформить рассрочку оплаты долга на индивидуальных условиях, - рассказала Ольга Смиковская, коммерческий директор «Росводоканал Омск».

Напомним, что в отношении абонентов, которые не идут на диалог, предприятие вынуждено применять непопулярные меры воздействия, такие как автодозвон, предупреждения, ограничение ресурсов и принудительное взыскание задолженности.