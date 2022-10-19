На расселение 300 опасных многоэтажек в Омске денег нет, и не предвидится

Фото: телеграм-канал Омского городского Совета.

500 многоэтажек выявлено в Омске по итогам комиссионного обследования «представляющих угрозу безопасности граждан». В это число входит почти 270 аварийных: 139 подлежат сносу по программе переселения, 131 здание аварийное, но еще не в программе, а 60 не признаны аварийными, но при этом «имеют признаки ограниченной работоспособности».

К этому же числу 133 дома серии 1-335ПК, которые требуют капремонта. Но денег на этот весь «багаж советского прошлого» нет. Вопрос 19 октября обсуждался на заседании комитета по ЖКХ омского Горсовета.

Адреса домов не приводятся, однако из комментария председателя комитета Сергея Фролова понятно, что всё равно на работу с опасными объектами, где живут люди, денег нет.

- Мы должны понимать, что просто так деньги никто не даст. Вопрос должен продвигать депутат Госдумы. В свое время так было с домами 335 серии. Тогда стоимость реконструкции одного дома составляла 75 млн рублей. Сейчас, наверное, она будет около 100 млн, - пояснил Фролов.

Конечно, депутаты решили, что нужно писать многочисленные запросы, чтобы выбить финансирование. В том числе и в Москву. Однако представители мэрии заявили, что направили предложения главе правительства Михаилу Мишустину, но, по предварительной информации, денег не будет.