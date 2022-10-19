Глава Омской области заявил, что мобилизованным выдают всю необходимую экипировку

Фото: телеграм-канал Александра Буркова

Накануне губернатор Омской области в своем телеграм-канале рассказал, что все мобилизованные омичи перед отправкой в воинские части получают полную экипировку.

Глава региона подчеркнул, что минобороны предоставляет каждому мобилизованному жителю Омской области комплект базового обмундирования на все сезоны, комплект одежды для проведения учебных занятий, армейский вещмешок, шапку-балаклаву, перчатки, зимнюю шапку, кепку, теплые носки, утепленное влагоотводящее белье, зимние и летние тельняшки, а также индивидуальную аптечку со всеми необходимыми медикаментами.

По словам Буркова, выдают омичам и саперные лопаты, оружие, шлемы и бронежилеты. Не оставят и голодными мобилизованных - в дорогу каждому из них предоставляют сухпайки на несколько дней.

- По моему поручению ребятам выдают дополнительный комплект обмундирования. Мы постарались учесть все их пожелания, которые они озвучили на нашей последней встрече в военно-полевом лагере. Так, в комплект входят утепленные сапоги, спальный мешок, спортивная сумка, туристический коврик, фонарик с батарейками к нему, термобелье, пять пар теплых носков. Бойцам выдают также набор медикаментов, - сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.

Глава омского региона отметил, что снабжать дополнительной экипировкой жителей региона, призванных на военную службу по частичной мобилизации, помогают также предприятия, политические партии и общественные организации, а также волонтеры и неравнадушные омичи.