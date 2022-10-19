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Происшествия19 октября 2022 7:23

В Омской области у мужчины за долги в 386 миллионов рублей изъяли КамАЗ

Омские госавтоинспекторы остановили большегруз должника, однако за рулем его не оказалось
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Накануне в Омской области на трассе сотрудники ГИБДД задержали КамАЗ мужчины, у которого были многомиллионные долги. Однако за рулем вместо владельца сидел наемный наемный водитель.

В районе 16 километра автодороги Омск–Русская-Поляна инспекторы ДПС остановили КамАЗ, владелец которого имел задолженность в размере более 386 миллионов рублей. Кроме того, у него были и неоплаченные штрафы на сумму более 1 миллиона рублей.

Водитель, находившийся за рулем большегруза, не знал о долгах владельца транспортного средства.

Сотрудники Госавтоинспекции после остановки грузовика вызвали на место судебных приставов, которые изъяли транспортное средство и поместили его специализированную стоянку.