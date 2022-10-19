В Омске коммунальщики откачали 230 кубометров дождевой воды с улиц города

Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне в Омске коммунальщики ликвидировали последствия обильных осадков, выпавших в городе в минувший вторник.

Специалисты УДХБ откачали 230 кубометров дождевой воды с омских дорог за минувшие сутки. Активные работы шли даже в ночное время.

- Мероприятия по ликвидации подтоплений проведены на нескольких десятках участков улично-дорожной сети и продолжены сегодня, - сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Глава города рассказал, что воду откачали на множестве городских улиц, среди которых: 1-я Трамвайная, Новокирпичная, Гашека, Серова, Лобкова, Рождественского, Шаумяна, Жуковского, Моторная, Манякина, Олимпийская, Малиновского, Белозерова, Волховстроя, пос. Биофабрика, Степная, Набережная Тухачевского, проспект Карла Маркса, дорога-дублер по улице Перелета, проспекты Мира, Менделеева и Космический, районы пересечения улиц Декабристов/Панфилова, 20-я Линия/Омская, пр.К.Маркса/Маяковского и другие участки.

Напомним, вчерашний дождь подтопил многие улицы Омска, осложнив движение как транспорта, так и пешеходов.