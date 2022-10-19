В Омске 74% работодателей планируют выплатить премии своим сотрудникам в 2023 году

Согласно результатам исследования, 42% опрошенных руководителей компаний выплачивают премии ежемесячно своим подчиненным
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Накануне портал поиска вакансий Зарплаты.ру провел исследование, согласно результатам которого 74% омских работодателей планируют выплатить премии своим сотрудникам в 2023 году.
Согласно результатам исследования, 42% опрошенных руководителей компаний выплачивают премии ежемесячно своим подчиненным. 23% премируют сотрудников раз в квартал, 6% - раз в полгода, а 5% - раз в год. В 24% компаний денежные поощрения получают работники без привязки к определенному периоду.
90% из опрошенных заявили, что в их организациях есть система премирования. Ответили и респонденты и на вопрос - за что получают премии их сотрудники:
- Выполнение KPI (37%);
- Сверхурочная работа (26%);
- Профессиональные и другие праздники (24%);
- «Выслуга лет» (11%).
По данным исследования, чащи всего премий удостаиваются омичи, работающие на следующих должностях:
• менеджер по продажам (16%)
• руководитель отдела (13%)
• менеджер по работе с клиентами (12%)
• инженер (6%)
Около 40% омских работодателей считают, что премия не является мотивации для их работников.