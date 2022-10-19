В Омске 74% работодателей планируют выплатить премии своим сотрудникам в 2023 году

Согласно результатам исследования, 42% опрошенных руководителей компаний выплачивают премии ежемесячно своим подчиненным Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне портал поиска вакансий Зарплаты.ру провел исследование, согласно результатам которого 74% омских работодателей планируют выплатить премии своим сотрудникам в 2023 году.

Согласно результатам исследования, 42% опрошенных руководителей компаний выплачивают премии ежемесячно своим подчиненным. 23% премируют сотрудников раз в квартал, 6% - раз в полгода, а 5% - раз в год. В 24% компаний денежные поощрения получают работники без привязки к определенному периоду.

90% из опрошенных заявили, что в их организациях есть система премирования. Ответили и респонденты и на вопрос - за что получают премии их сотрудники:

- Выполнение KPI (37%);

- Сверхурочная работа (26%);

- Профессиональные и другие праздники (24%);

- «Выслуга лет» (11%).

По данным исследования, чащи всего премий удостаиваются омичи, работающие на следующих должностях:

• менеджер по продажам (16%)

• руководитель отдела (13%)

• менеджер по работе с клиентами (12%)

• инженер (6%)

Около 40% омских работодателей считают, что премия не является мотивации для их работников.