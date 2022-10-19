В Омске разыскивают мужчину, похитившего телефон у продавца магазина одежды

Фото: скриншот с видеокамер, предоставленный УМВД России по Омской области.

В Омске полицейские разыскивают мужчину, который может быть причастен к краже мобильного телефона.

В городской отдел полиции №7 обратилась 48-летний омичка с заявлением о краже телефона. Женщина, работающая в торговом павильоне по улице Заозерной, сообщила, что оставила свой смартфона на столе. Этим воспользовался неизвестный и, пока она отвлеклась, стащил устройство.

Правоохранители посмотрели записи с камер. На их кадры попал неизвестный мужчина, который и мог похитить телефон потерпевшей.

Если вы узнали гражданина на фото или располагаете какой-либо важной информацией о нем, позвоните в полицию по телефонам: 79-35-02, 8-905-096-26-99 или 102.

Напомним, ранее в Омске в розыск объявили парня, который украл беспроводной геймпад из магазина электроники на Космическом проспекте в Октябрьском округе.