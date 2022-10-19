В Омске водителя маршрутки оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за езду по обочине

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В паблике «Аварийный Омск» в социальной сети «ВКонтакте» 14 октября было опубликовано видео, на котором водитель микроавтобуса обгоняет машины, двигаясь по обочине.

Накануне в Госавтоинспекции сообщили, что личность нарушителя установили. Им оказался 43-летний житель Омска. На него в настоящее время завели административное дело по статье «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней». Ему в качестве наказания выписали штраф в размере 1,5 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Омской области осудили на 5 лет мужчину, который сбил на обочине несовершеннолетнюю девочку.