В Омской области прокуроры выявили нарушения в центре соцреабилитации для детей

Руководство учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Накануне прокуроры Знаменского района Омской области проверили проверку условий проживания несовершеннолетних в центре социальной реабилитации.

При проверке КУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Знаменского муниципального района» сотрудники надзорного ведомства выяснили, что 20 воспитанников учреждениям не были в полном объеме обеспечены демисезонной одеждой и предметами первой необходимости.

Прокуратура Знаменского района Омской области провела комплекс мер, по результатам которых руководство учреждения устранило все выявленные нарушения - несовершеннолетним воспитанникам выдали всю необходимую одежду и предметы первой необходимости. Кроме того, должностные лица, признанные виновными в данной ситуации, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее в Омске под суд пошел директор дома-интерната за «откат» за сигареты. Его оштрафовали 1 миллион рублей.