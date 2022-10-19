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Общество19 октября 2022 5:04

В Омской области прокуроры выявили нарушения в центре соцреабилитации для детей

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что 20 юных омичей не были обеспечены одеждой и предметами первой необходимости
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Руководство учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности

Руководство учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Накануне прокуроры Знаменского района Омской области проверили проверку условий проживания несовершеннолетних в центре социальной реабилитации.

При проверке КУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Знаменского муниципального района» сотрудники надзорного ведомства выяснили, что 20 воспитанников учреждениям не были в полном объеме обеспечены демисезонной одеждой и предметами первой необходимости.

Прокуратура Знаменского района Омской области провела комплекс мер, по результатам которых руководство учреждения устранило все выявленные нарушения - несовершеннолетним воспитанникам выдали всю необходимую одежду и предметы первой необходимости. Кроме того, должностные лица, признанные виновными в данной ситуации, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее в Омске под суд пошел директор дома-интерната за «откат» за сигареты. Его оштрафовали 1 миллион рублей.